Twee tientjes om Nieuw-Zeeland binnen te komen

De ministers van Toerisme en van Natuurbehoud hebben de maatregel, die ongeveer 47 miljoen euro per jaar in het laatje moet brengen, donderdag aangekondigd. Het geld is bestemd voor bescherming van de natuur en het nationale erfgoed.

Nieuw-Zeeland heeft een kleine 5 miljoen inwoners. Vorig jaar reisden 3,8 miljoen buitenlanders naar de eilanden in de Stille Oceaan om vakantie te vieren. Naar verwachting groeit dat aantal tot boven de 5 miljoen in 2025.