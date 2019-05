Eis: levenslang voor Naoufal F.

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf 9.30 uur).

Noffel heeft volgens het OM het recht op deelname aan de samenleving verspeeld, niet alleen door de moord op Ali Motamed in Almere, maar ook door zijn rol bij een mislukte moordaanslag in Diemen een maand eerder. Het doelwit daar, Peter ‘Pjotr’ R. werd door zeven kogels geraakt, maar overleefde als door een wonder. Noffel is voor die aanslag al eerder veroordeeld tot achttien jaar cel.

Het is volgens het Nederlands recht niet mogelijk om straffen te ‘stapelen’. Dat zou in de praktijk betekenen dat de 18 jaar van zijn eerdere veroordeling, van een nieuwe straf moet worden afgetrokken. Zelfs als Noffel nu de langste tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar zou krijgen, dan betekent het dat daar slechts 12 jaar van overblijft. Het OM vindt dat geen recht doen aan de ernst van de feiten, en het ellenlange strafblad van Noffel, en wil daarom dat hij levenslang krijgt.

Het slachtoffer in Almere bleek na zijn dood geen Ali Motamed te heten, maar Mohammad Reza Kolahi Samadi, en hij was niet het ,,simpele mannetje dat iets deed met electroshit” waarvoor de schutters hem hielden. In 1981 zou hij in Iran een bomaanslag hebben gepleegd op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran, waarbij 73 mensen werden gedood. Iran veroordeelde hem tot de doodstraf door ophanging, maar hij wist te vluchten. In Almere leidde hij een onopvallend bestaan als electricien bij Eneco. Hij trouwde en kreeg een zoon.

Zijn weduwe en zoon zijn tot op de dag vanvandaag bang en voelen zich onveilig. De vrouw van Ali Motamed beklaagde zich over alle media aandacht, waardoor zelfs familieleden haar en haar zoon zijn gaan mijden uit vrees te worden afgeluisterd. Zij en haar zoon vragen een schadevergoeding van ongeveer drie ton, in verband met gederfd levensonderhoud en shockschade.

Of Iran achter de moord zit wordt vermoed, maar is nooit bewezen. Wel wist het Openbaar Ministerie de schutters op te sporen. Anouar A. en Moreo M. werden enkele weken geleden door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20 en 25 jaar.

Justitie kwam opdrachtgever Noffel op het spoor doordat het Nederlands Forensisch Instituut erin slaagde om de telefoon te kraken van crimineel Randell D., en het berichtenverkeer in die telefoon leesbaar te maken. Noffel zou degene zijn die ‘Vieze’ en ‘Groothoofd’ werd genoemd.

Een deel van het berichtenverkeer ging over de plannen om Ali Motamed te doden. Randell D. zou die klus moeten klaren samen met Anouar A. Maar Randell D. werd voor het zover kon komen aangehouden voor een andere zaak. Moreo M. nam zijn plaats in.

Ali Motamed was in de vroege ochtend van 15 december 2015 bezig om zijn Enecobusje vol te laden om aan het werk te gaan, toen een kogel door het hoofd hem fataal verwondde. De schutter stapte in een donkerblauwe auto die er met gedoofde lichten vandoor ging, en kort erna verderop brandend werd aangetroffen.

Naoufal ‘Noffel’ F. deed er tijdens de behandeling van de strafzaak vooral het zwijgen toe. Hij ontkent de moord op Ali Motamed te hebben uitgelokt.