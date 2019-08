Ciska (83) sinds dinsdagavond spoorloos

Het is niet bekend waar de 83-jarige naar toe is gegaan en waar zij nu is. Mevrouw is fysiek in orde en kan, ondanks haar leeftijd, flinke stukken wandelen.

Op het moment van haar verdwijning droeg de vrouw een donkerkleurig wandeljack en een donkerkleurige broek. Ze is 1.72 m lang en heeft bruine ogen.

Heeft u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.