Advies: géén verbod op ritueel slachten

DEN HAAG - Volgens de Raad van State is een verbod op ritueel slachten „een ingrijpende beperking” van de vrijheid van godsdienst. Dat staat in een advies over een nieuw wetsvoordeel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd slachten te verbieden.