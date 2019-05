Dronken automobilist met halve liter achter stuur in Tiel

De bestuurder werd overgedragen aan de politie. Hij blies 500 ugl/l, dat komt overeen met ruim twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol. „Dat is bijna de grens van een invordering rijbewijs. Zo is er weer een potentieel gevaar van de weg gehaald”, zo meldt de politie.

Het is bij wet niet verboden om te eten of drinken achter het stuur. Een ervaren automobilist is wel strafbaar als het alcoholpromillage in het bloed hoger ligt dan 220 ugl/l.

Toch is het volgens artikel 5 van de Wegenverkeerswet verboden om je als bestuurder op de weg zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt. Eten, drinken of een zender op de radio wijzigen kan dus bij hinder een bon opleveren, zo meldt het Trimbos-instituut.