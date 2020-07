Grote brand in woning in Zuidoostbeemster

De brand werd vrijwel direct opgeschaald naar 'grote brand.' Ⓒ Inter Visual Studio / Haico Kats

ZUIDOOSTBEEMSTER - In een woning aan de Oostdijk in het Noord-Hollandse Zuidoostbeemster is dinsdag een grote uitslaande brand uitgebroken. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.