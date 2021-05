Volendam neemt afscheid van geliefde Eva Veerman (28)

Haar 34-jarige vriend wordt op verdenking van doodslag op Eva vastgehouden in een gevangenisziekenhuis omdat hij na haar overlijden zichzelf verwondingen heeft toegebracht.

De jonge sportieve Eva werd zondag 15 mei dood in haar woning aan Het Top aangetroffen. Ⓒ Robert Vinkenborg

Familie en vrienden begeleiden Eva dinsdagochtend van haar ouderlijk huis naar de Vincentiuskerk. Na een eredienst wordt ze op het naastgelegen kerkhof begraven.

Bekijk ook: Vriend omgekomen Eva Veerman op verdenking van doodslag in gevangenisziekenhuis

Velen zullen aan de oproep van de familie gehoor geven om langs de route een erehaag te vormen, verwacht ook Yannick Lefebvre van sportschool Atlas: ,,Ze was hier kind aan huis. Alle medewerkers krijgen vrij om erbij te kunnen zijn. Er komen veel sporters en clubleden. Het is nog vroeg, maar er wordt serieus nagedacht over een blijvende herinnering aan Eva die de prachtige herinnering aan haar recht doet. Eerst begeleiden we vandaag met de grootste eerbied ons lieve sportvriendin naar haar laatste rustplaats en staan om dierbaren heen.’’

Stille tocht

Ook een bewoner pal achter de begraafplaats verwacht dat veel Volendammers de geliefde Eva de laatste eer komen bewijzen in de krappe straatjes rond de kerk: ,,De donkere wolken met Pinksteren vertellen hoe we ons voelen op het dorp. Ik zal er staan langs het Kerkepad, al is het maar tot steun van haar ouders en broer en iedereen haar liefhad.’’

Op het dorp gaan stemmen op om later in deze week een stille tocht ter nagedachtenis van Eva en tegen zinloos geweld te houden.