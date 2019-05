70.000 euro crystal meth plots op deurmat Nijkerker

Volgens de politie was de crystal meth onderweg naar een adres in het buitenland. „De laatste tijd zien wij vaker dat men misbruik maakt van het afzendadres van een willekeurig persoon”, aldus een wijkagent van het bureau Nijkerk Centrum. „Je kind zou zo’n pakketje wat terug komt maar per ongeluk openen”, vult de politie aan.

Agenten adviseren mensen bij het aantreffen van verdachte pakketjes zo snel mogelijk het alarmnummer te bellen aangezien er gevaarlijke stoffen aanwezig kunnen zijn. „En hoe sneller wij het weten, hoe groter de kans is voor opsporing van de verdachte.”