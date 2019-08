Noodweer Gardameer: Nederlander zet vouwwagen te koop

Het noodweer houdt al enige tijd aan. Tenten gaan stuk, caravans hebben schade en er spoelden dinsdagnacht zelfs boten aan. Ook waait er uiteraard een heleboel - stoelen, handdoeken - weg.

’Vouwwagen te koop’, staat er bij een Nederlandse wagen. „We zijn er helemaal klaar mee hier. We hebben de bui weer overleefd en zijn onder de luifel gekropen”, laat de familie Van Leeuwen aan deze krant weten, terwijl familieleden met de paraplu onder de luifel zitten en in arren moede liedjes (’Het is stil aan de overkant’) gaan zingen.

„De bui van vandaag viel wel mee, maar afgelopen nacht was het erg”, vertelt Marcel. „Alles onder water, één grote modderpoel. Spullen weggedreven. Er liep een heuse waterval van de berg.”

Marcel zit in een huisje, maar zijn buurvrouw is met de vouwwagen vanuit Nederland komen rijden. „Volgend jaar huur ik een stacaravan. Vannacht liep er een riviertje onder onze vouwwagen door. Maar hij staat er nog, we hebben het overleefd”, vertelt ze nuchter.

Ⓒ De Telegraaf-tiplijn

Ook andere Nederlanders hebben weer pech, maar op sommige plaatsen langs het Gardameer is het wel rustig. „Bijna geen wind. Af en toe een paar druppels regen. Geen onweer”, laat iemand weten vanuit Salò. „Het is weer als een razende over alles heen gevlogen”, laat Myrthe echter weten rond 21.00 uur. „Straks komt er nog meer.”

Op talloze plekken in Italië en omringende landen is het dezer dagen kommer en kwel. Ⓒ EPA

Op basis van de regenradars lijkt inderdaad te zien dat er een tweede cluster buien aankomt vanuit het westen, en ’s nachts mogelijk meer. „Het is nu rustig, maar er komt wel nog wat aan”, meldt ook Floortje aan deze krant.

Beelden van noodweer in Italië. Ⓒ EPA

