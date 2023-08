Dam bij Noorse energiecentrale breekt door na overstromingen

Volgens de beheerder van de dam is het meest dramatische nu voorbij en stroomt het water op een gecontroleerde manier door de dam. Het probleem was namelijk juist dat de grote hoeveelheid water niet weg kon bij de centrale. De politie overwoog woensdag al de hele dag om met explosieven een gat te maken waar het water door kon stromen, maar dat is niet gebeurd. Op beelden van Noorse media is te zien dat het water hard door de dam heen stroomt. Huizen in de buurt zijn ontruimd.

Ⓒ ANP

In Noorwegen geldt al sinds maandag code rood door storm Hans. Er valt extreem veel regen, waardoor het water in de rivieren sterk stijgt. Er zijn aardverschuivingen gemeld en meer dan duizend mensen moesten worden geëvacueerd. Het hoogtepunt van de overlast wordt pas donderdag of vrijdag verwacht.