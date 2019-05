Eerste kuiken van doodgeschoten ooievaar komt uit ei

„Dit vergt veel energie voor zo’n jonkie”, zegt Piet van Andel. Ⓒ Rias Immink

HERWIJNEN - Het is een aandoenlijke tafereel op de keukentafel van de ooievaarsopvang in het waaldorp Herwijnen. Piet van Andel geeft wat aanwijzingen aan een zachtjes piepend ooievaarskuiken dat uit z’n ei wil kruipen en een klein gaatje in de schaal heeft gepikt. „Kom maar. Je bent welkom”, zegt hij zachtjes.