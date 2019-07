Trots overheerst na verloren finale

Fans kijken naar de WK-finale tussen de Nederlandse voetbalvrouwen en de Verenigde Staten op het Janskerkhof. Ⓒ ANP

Utrecht - ,,Natuurlijk is het even slikken. Maar de trots overheerst toch. De dames hebben ons drie geweldig mooie weken gegeven waar ik met heel veel plezier op terug zal kijken. En we zijn om met onze oosterburen te spreken toch maar mooi ’Vize-Weltmeister’ . Dat is toch prachtig”, probeert Gwenette Fabian zijn teleurstelling te verbergen op het Janskerkhof in Utrecht.