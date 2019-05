Politie: ministerie had cijfers asieldelicten al weken

Dat meldt een woordvoerster van de politie. Bij het ministerie werd eerder juist gewezen naar de politie, om op die manier te verklaren dat zware vergrijpen als seksueel misbruik van kinderen, moord/doodslag en verkrachting niet expliciet in de rapportage waren opgenomen. Dat is volgens de politiewoordvoerster niet het geval. Het departement van staatssecretaris Harbers (Asiel) had alle cijfers wel degelijk. De politie stelt dus dat alle cijfers werden aangeleverd, ook die van ernstige zaken als moord en doodslag, maar dat het ministerie er voor koos ze samen te vatten onder het kopje ’overig’.

Het ministerie komt later vandaag met tekst en uitleg aan de Tweede Kamer, maar tot nu toe houdt het departement vol dat de politie de set incidentencijfers heeft samengesteld. De politie en het ministerie houden dus verschillende verhalen over wie er verantwoordelijk was voor het wegmoffelen.

Volgens een woordvoerster van de politie staan in die brief meer details over delicten gepleegd door vreemdelingen, een woordvoerder van Justitie en Veiligheid wil dat niet bevestigen. De Tweede Kamer eist dat Harbers opheldering geeft over zware delicten gepleegd door asielzoekers die in de rapportage van Justitie en Veiligheid waren weggemoffeld.

Er werd door Kamerleden van onder meer de PVV gevraagd om Harbers vandaag nog ter verantwoording te roepen, maar dat voorstel is door een meerderheid van de Tweede Kamer afgewezen. De Kamermeerderheid wil eerst uitleg van Harbers per brief, en daarna pas een debat. PVV-leider Wilders vindt dat de staatssecretaris moet aftreden als blijkt dat hij de cijfers inderdaad al weken had. ,,Dat heet in normaal Nederlands de boel belazeren.’’

De VVD wil opheldering. „Wat ons betreft komt er snel een debat om hier duidelijkheid over te krijgen”, zegt VVD-Kamerlid Becker. Ook CDA-Kamerlid Van Toorenburg wil een debat, omdat ze een patroon zegt te zien als het gaat om verstoppen van belangrijke gegevens. „Dat zien wij als het gaat om niet helder communiceren over misdrijven gepleegd door asielzoekers.”

Van Toorenburg refereert aan een eerder onderzoek van het WODC over hetzelfde onderwerp. „Ook daarin werd een rooskleurig beeld gepresenteerd van overlast en delicten, door van alles niet mee te nemen.”

Verdoezelen bij ’overige’

De PVV is woest over de manier van rapporteren. „Moord, misbruik en doodslag door asielzoekers door het ministerie verzwegen. Eerst laat het kabinet al het tuig ons land binnen en dan worden zware misdaden door asielzoekers verdoezeld”, aldus PVV-leider Wilders.

Ook de SP trekt aan de bel bij Harbers. „Opmerkelijk dat Justitie dat niet zelf heeft vermeld, een gebrek aan transparantie. Wij moeten toch ook weten waarover we debatteren”, zegt Kamerlid Van Dijk.

Forum-leider Baudet zegt ’dit soort gekkigheid niet te pikken’. ,,Het heeft er alle schijn van dat het onder de pet is gehouden. Hier is heel veel rook, we willen in debat horen of er ook vuur is.’’ Kamerlid Voordewind van coalitiepartij ChristenUnie noemt het ’onacceptabel’ dat deze informatie in de cijfers wordt verstopt. ,,Alleen met goede en transparante informatie kan er worden opgetreden.’’

Ernstige misdrijven gepleegd door asielzoekers zijn in een rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid weggemoffeld, bleek na onderzoek van De Telegraaf. Zedendelicten en misdrijven zijn onder de noemer ’overige’ verborgen in een rapport dat juist openheid moest bieden.

De politie meldt na vragen van De Telegraaf dat er onder de 1000 ’overige misdrijven’ in 2018 zware vergrijpen zijn. Zo zijn er vorig jaar 79 zedenmisdrijven geregistreerd die gepleegd zijn door asielzoekers. Het ging onder andere 47 keer om aanranding in of rondom een asielzoekerscentrum, vijf keer ging het om seksueel misbruik van kinderen, vier keer om verkrachting en acht keer om het bezit van kinderporno. Niet alleen zedendelicten vallen onder ’overige’, zo staat ook 31 keer moord/doodslag onder die kop.

Er ontstaat steeds meer mist over hoe de rapportage tot stand is gekomen. Zo onderzoekt het OM nu op verzoek van De Telegraaf wat er met welke zaken vervolgens is gebeurd. Iets waar vanuit het ministerie kennelijk niet om is gevraagd. Een woordvoerder van het OM wil verder niet ingaan op de totstandkoming van het rapport. ,,Het is de rapportage van het ministerie, dus gaan wij daar niks over zeggen.’’