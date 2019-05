’Sea Watch-migranten niet welkom in Nederland’

Het schip mocht vorige maand plotseling niet meer uitvaren na kordaat ingrijpen door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Door nieuwe strenge veiligheidsregels moest het vaartuig aan de ketting blijven in de haven van Marseille. De omstreden organisatie spande met succes een kort geding aan bij de rechtbank in Den Haag, waardoor het schip voorlopig weer vrij kan varen.

De Sea Watch 3 trok daarop direct weer richting de wateren in de buurt van Libië om migranten op te pikken. VVD-Kamerlid Dijkstra is woedend: „Het is geen geheim dat we het liefst zien dat dit schip uit de Middellandse Zee verdwijnt. Organisaties als Sea Watch werken mensensmokkel in de hand.”

De liberaal legt uit dat migranten de levensgevaarlijke overtocht naar Europa maken, omdat ze weten dat er activisten zijn die ze als een soort pendeldienst naar de kust brengen. De Europese kustwachtorganisatie signaleert dit probleem inmiddels al jaren.

„Er moet een aanzet worden gemaakt om te kijken of we die aanzet tot mensensmokkel strafbaar kunnen stellen”, zegt Dijkstra. „Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat Nederland geen migranten van Sea Watch zal accepteren.”

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma denkt er net zo over: „Dit is pure mensensmokkel. Ook het kabinet blijft illegale migratie in stand houden omdat het er eerder voor koos om mensen van die schepen op te nemen. Dan krijg je dit gebed zonder einde.”

Staatssecretaris Harbers (Asiel) zei onlangs dat Nederland geen migranten van Sea Watch meer gaat accepteren, maar het is de vraag wat die toezegging waard is. De bewindsman brak eerder dezelfde belofte door tóch migranten van het schip toe te laten.