Zonnepaneelweg faalt

De speciale zonnepanelenmat op de provinciale weg zou eigenlijk twee jaar blijven liggen, maar zorgde voor te onveilige verkeerssituaties. Bij koud weer was de weg spekglad. Na de winter begonnen de panelen door slijtage los te laten.

De mat, die bestaat uit 48 zonnepanelen, werd vorig jaar mei aangebracht op één rijstrook met een lengte van twintig meter. Hij heeft in een jaar circa 2200 kWh opgeleverd. Daarnaast reden automobilisten in eerste instantie zonder problemen over de matten heen.

De mat moet verder worden ontwikkeld voor gebruik op drukke autowegen, aldus de provincie.