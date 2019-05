Snorfiets op fietspad: 104 euro boete

Het verbod is al eerder ingegaan, maar wordt nog niet gehandhaafd.

De gemeente kan nog niet veel zeggen over de eerste weken. ,,Exacte cijfers van overtredingen hebben we niet. We zien wel dat een deel van de snorfietsers goed bezig is om zich de nieuwe regels eigen te maken door met een helm op de rijbaan te rijden. Maar tegelijkertijd signaleren we ook dat een deel van de snorfietsers de overgang naar helm en rijbaan nog uitstelt”, zegt een woordvoerder.

Rollenbank

,,Op dit moment krijgen snorfietsers bij rollerbankcontroles al een officieel geregistreerde waarschuwing op naam als ze rijden zonder helm of rijden op het fietspad waar dat niet is toegestaan.”

„Vanaf 3 juni is dat anders en volgt er ook een boete van €95,- (plus €9,- administratiekosten). Er zijn twee soorten boetes: voor rijden zonder helm waar dat niet is toegestaan en voor rijden op fietspaden waar dat verboden is. Geluk bij een ongeluk is dat je ze niet dubbel krijgt.”