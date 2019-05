’Moord-tbs’er Michel B. beruchte veelpleger’

Onderzoek na de moord in Lelystad op een 72-jarige man, gepleegd door twee tbs’ers, zo bleek later. Ⓒ ALLESSIE, ALDO

LELYSTAD - De 35-jarige tbs’er Michel B. die verdacht wordt van het vermoorden van een man in Lelystad tijdens zijn verlof, was al voordat hij tbs kreeg opgelegd in 2008 een draaideurcrimineel. Hij stond op de veelplegerslijst van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.