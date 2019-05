Gevreesde bankovervaller blijkt Duitser van 80 jaar (!)

Na zijn aanhouding bekende hij een overval op een spaarbank in Waldkirch bij Freiburg. Bij deze daad op 11 april was de toen nog onbekende dader zonder buit gevlucht, zei de politie donderdag. De 80-jarige zit in voorlopige hechtenis.

De man heeft inmiddels ook bankovervallen bekend in 2009 in Freiburg en Villingen-Schwenningen en in 2012 op een bankfiliaal in Rastatt.