Project Zuidasdok Amsterdam duurder en later

„Door verschillende oorzaken duurt de herijkingsfase langer dan gepland en blijkt het project complexer en risicovoller dan was voorzien”, aldus de minister. De herijking is de periode tussen het gunnen van het project aan de aannemer en het begin van de bouw.

Het gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam zorgt ervoor dat een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. Verder wordt de weg verbreed en komen er nieuwe openbaarvervoervoorzieningen. Het moet in 2028 gereed zijn.

„De opdrachtgevers vinden de geschetste ontwikkelingen zorgelijk”, schrijft Van Nieuwenhuizen. „Daarom is er momenteel intensief bestuurlijk overleg om de situatie te bespreken en te monitoren.” Aan de noodzaak van het project twijfelen de opdrachtgevers overigens niet. Het nut en de noodzaak staan „buiten kijf.”

De herijking liep al eerder vertraging op. De fase moest voor de zomer zijn afgerond maar die planning staat nu ook „onder druk.” Pas wanneer de herijkingsfase is afgerond komt er meer zekerheid over de gevolgen voor de planning en financiën. Het streven is dat rond de zomer duidelijk wordt hoe het verder gaat.