Boris Johnson: ja, ik wil May opvolgen

May heeft haar aftreden overigens nog niet bekendgemaakt, maar kondigde wel aan dat ze zal vertrekken zodra het Britse Lagerhuis ’haar’ Brexit-deal binnenkort zal goedkeuren. Dat is nog niet zeker; het ging al drie keer mis in het parlement.

Op de achtergrond speelt ook dat haar partij sinds de Brexit-strubbelingen zeer slecht scoort. Eens zal May het veld ruimen; de vraag lijkt niet ’of’ maar ’wanneer’.

„Natuurlijk ga ik het proberen”, reageerde Johnson bij een persconferentie voor verzekeraars, zo schrijft de BBC nu, op de vraag of hij een gooi zou wagen naar 10 Downing Street.

Boris Johnson lonkt, met een nieuw kapsel, naar de macht. Ⓒ Carl Court/Getty Images

