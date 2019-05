100.000 Ajax-fans vieren kampioenschap met Godenzonen

Er waren naar schatting zeker 100.000 fans bijeen. Het programma van de huldiging begon met optredens van onder anderen Peter Beense. De fans zongen uit volle borst mee vanaf het rood-wit gekleurde en zonovergoten Museumplein.

De spelers werden door een uitzinnige menigte onthaald op het podium. Het plein was door de fakkels in rode rook gehuld. Op het podium ontstond een brandje, dat snel was geblust. Volgens de politie is het feest vooralsnog goed verlopen. Wel zijn er aanhoudingen verricht voor onder meer vuurwerkbezit en belediging.

De spelers van Ajax betraden rond 16.30 uur het podium. De club is voor de 34e keer landskampioen geworden.

Nouri

Ook de familie van de nog altijd in kritieke toestand verkerende Abdelhak Nouri kwam op het podium. De fans scandeerden zijn naam en zongen ’Appie bedankt!’. Ajax-spelers gaven zijn vader en broer uitgebreid een knuffel. De spelers droegen de 34e landstitel op aan de talentvolle speler, die door hartfalen ernstig hersenletsel heeft opgelopen.

De vader van Nouri bedankte de fans en memoreerde aan de woorden van zijn zoon, die altijd zei: „Wij zijn Ajax, wij zijn de beste.” Daarop zong het plein massaal: „We love you Nouri, we do.” De Ajacieden droegen allemaal het kampioensshirt met het nummer 34, het oude rugnummer van het grote talent.

Burgemeester uitgefloten

„We willen hier de komende jaren nog veel vaker met elkaar staan”, zei directeur Edwin van der Sar. Burgemeester Femke Halsema werd ’traditiegetrouw’ uitgefloten. Ze hield het bewust kort. Matthijs de Ligt en Edwin van der Sar kwamen nog in actie om haar te beschermen van een bierdouche en andere objecten die naar haar werden gegooid.

„Wij hebben laten zien waar we voor staan: aanvallend voetbal! We hebben het met z’n allen gedaan. Jonge spelers, ervaren spelers en de supporters”, sprak aanvoerder Matthijs de Ligt.

Rechtsback Joël Veltman deelde een sneer uit richting Eindhoven. „Alle boeren gaan eraan!”, zo zweepte hij de supporters op. De andere rechtsback, Noussair Mazraoui, werd uitgeroepen tot meest talentvolle Ajax-speler van het jaar.

De huldiging betekent ook afscheid nemen. Middenvelder Frenkie de Jong vertrekt deze zomer naar FC Barcelona voor een megabedrag. „Ik hoop dat het bij deze ene speler blijft, maar die kans is vrij klein”, grapte technisch directeur en oud-Ajax voetballer Marc Overmars.

Controles

De supporters moesten bij aankomst langs de beveiliging om het plein op te kunnen. Langs de zijkanten zijn schermen geplaatst. Glaswerk, wapens, vuurwerk en lachgas zijn op het huldigingsterrein verboden. Ook mochten de fans niet meer dan één sixpack bier meenemen.

