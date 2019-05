15 scholen per dag hebben fout in examens

De fouten met de misdruk werden al vanaf de eerste examendag -vorige week donderdag- gemeld. Het CvTE gaf scholen daarom vrijdag en maandag -bij wijze van uitzondering- toestemming om de zegels van de examenenveloppes te verbreken en te controleren. Dat was geen opdracht gegeven, maar een toestemming. Daarbij werd aangetekend dat dit alleen mocht onder strikte geheimhouding. Scholen mochten zelf oordelen of ze dit gingen doen of niet.

Inmiddels is er een nieuwe mail uitgegaan naar de scholen om het examen samen met de leerlingen te controleren op ontbrekende pagina’s nadat de enveloppe is opengemaakt. „We zijn ons ook bewust dat het extra werk oplevert voor de scholen, maar we willen voorkomen dat er onrust ontstaat onder leerlingen tijdens het examen”, zegt woordvoerder Kapelle.

Het CvTE is nog steeds op zoek naar het ’lek’. „Het gaat om een handmatige fout, het is geen softwarefout”, zegt woordvoerder Kapelle.

Alvast gezien

Ongelukkigerwijs is er nog wat mis gegaan. Bij het openbaar maken van de centrale examens van de kunstvakken muziek vwo en dans en drama vmbo gl/tl na de afname daarvan op vrijdag 10 mei zijn per ongeluk ook de centrale examens van vier andere kunstvakken zichtbaar geworden. Maar die worden pas later afgenomen. Vijftien mensen hebben het kunnen inzien. Daarom moet het oorspronkelijke examen worden vernietigd en er een nieuw examen worden gedownload in een andere digitale omgeving.