Financieel

KLM: ’Geen reizigers mee terug uit VK’

Luchtvaartmaatschappij KLM voert zondag nog 17 vluchten met passagiers richting het VK in verband met het vliegverbod dat om zes uur is ingegaan. „De vluchten gaan vooralsnog door, maar we nemen geen reizigers mee terug. Daarnaast vervoeren we vracht”, meldt een woordvoerder aan De Telegraaf.