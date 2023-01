Premium Het beste van De Telegraaf

Help, de huisarts verzuipt Doktoren kregen veel te veel patiënten in de maag gesplitst

Huisartsen die werkten voor Centric Health pakten al snel na de start weer hun biezen en schetsen een beroerd beeld van de gang van zaken in de praktijken. Ⓒ Roel Dijkstra

Intimidaties, bedreigingen en scheldpartijen aan de balie: bij een huisartsenpraktijk in Rotterdam-Zuid loopt de agressie zo hoog op dat inmiddels een beveiliger is ingehuurd. Dit is niet zomaar een gevalletje wangedrag, zeggen betrokkenen: er is meer aan de hand en niet alleen in Rotterdam.