Ⓒ ANP

Amsterdam - Het kan niet anders of het Museumplein is een paar centimeter verzakt. Zeker honderdduizend Ajax-fans hebben springend en hossend hun club gehuldigd. Spelers, trainers en directie werden toegezongen. Maar de meest speciale rol was weggelegd voor Abdelhak ‘Appie’ Nouri. Het vierendertigste kampioenschap blijft voor eeuwig met hem verbonden.