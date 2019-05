Westelijke laaglandgorilla geboren in Beekse Bergen

Kisiwa met haar jong. Ⓒ Beekse Bergen

Hilvarenbeek - Voor het eerst is er een gorilla geboren in Safaripark Beekse Bergen. Na een draagtijd van 8,5 maand is gorilla Kisiwa bevallen van een jong. De geboorte is bijzonder, want deze gorilla behoort tot de Westelijke laaglandgorilla’s die met uitsterven worden bedreigd.