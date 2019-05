Brandstofloze motor blijft fascineren

Henk Ymker in gemeenschapscentrum Het Hoogthij in Steenwijkerwold met een hete luchtmachine, waarop Wardeniers uitvinding het vervolg moest zijn. Ⓒ Frans Paalman

Was Johan Wardenier, uitvinder van ’de wondermotor die op lucht liep’, een fantastisch genie of een geniale fantast? Die vraag houdt de gemoederen in Steenwijk en Wolvega al 85 jaar bezig. Nu fossiele brandstoffen meer dan ooit onder druk staan, is aan Wardenier een tweede boek, een expositie en een musical gewijd. Het oneindige mysterie van een uitvinder.