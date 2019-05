Draaiende Harbers probeert Kamer te sussen

„Dit hadden we anders moeten doen. Volstrekt onbedoeld is dit beeld ontstaan”, aldus de VVD-bewindsman tegenover de NOS. Nadat De Telegraaf ontdekte dat er alleen lichte misdrijven expliciet werden geopenbaard en tegelijkertijd onder de kop ’overige’ zware misdrijven als moord, doodslag, verkrachting en zware mishandeling onder het tapijt werden geschoven, belooft de staatssecretaris opeens alsnog alle gegevens aan de Tweede Kamer te sturen. Eerder werd door hem nog naar de politie gewezen, om te verklaren waarom die cijfers in de rapportage ontbraken.

Harbers benadrukt in een poging om boze Kamerleden gerust te stellen dat het absoluut niet de bedoeling is geweest om ernstige delicten weg te werken. De bewindsman probeerde tevens goed te praten waarom ernstige delicten over het hoofd werden gezien. „Daar zit een hele wereld achter. Van niet alle genoemde misdrijven is bewezen dat ze zo gebeurd zijn. We zijn dat aan het uitzoeken. Ik kom nog met een volledige uitsplitsing.”

De woede van Kamerleden is daarmee niet verdwenen. Zij eisen nadere uitleg en willen Harbers in een debat aan de tand voelen.

