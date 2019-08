Meest gezochte strip wordt geveild

Veilingwebsite Catawiki rekent erop dat de in 1962 verschenen stripklassieker ‘een geweldige veiling teweegbrengt’. In het boek, Amazing Fantasy #15, maakte de superheld Spider-Man zijn debuut. En juist dat maakt het zo gewild, ligt veilingmeester Patrick Vranken toe.

Amazing Fantasy #15 staat om die reden in de top drie van meest gezochte stripboeken ter wereld. Verzamelaars hebben er grof geld voor over. In 2011 ging het voor zo’n 1,1 miljoen dollar onder de hamer.

Ⓒ Catawiki

Eerder leverde een veiling van een oorspronkelijk niet voor de verkoop bedoeld exemplaar van Kuifje in Congo al 39.000 euro op. Voor een exclusieve kopie van een alternatieve Kuifje-editie werd 68.000 euro neergelegd.