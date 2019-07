Nieuwe aanklacht tegen Epstein: ’Hij wist dat ik minderjarig was’

De miljardair, een bekende van Bill Clinton en Donald Trump, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van uitbuiting van minderjarigen en sekshandel. Woensdag kwam daar een nieuwe aanklacht bij nadat de 32-jarige Jennifer Araoz haar verhaal deed op de Amerikaanse nieuwszender NBC. Ze zegt dat ze bij haar middelbare school in New York door een vrouw werd benaderd toen ze veertien jaar was. Die nam haar mee naar het onderkomen van Epstein. De zakenman hield het meisje voor dat hij een ster van haar zou maken. „Ik was veertien. Wat weet je dan als je zo jong bent?” zegt Araoz in tranen.

De eerste ontmoetingen tussen de nu 66-jarige Epstein en Araoz blijven nog ogenschijnlijk onschuldig. Tot ze een keer in de massagekamer belanden. Daar vergrijpt Epstein zich aan de tiener, die nog ’please stop’ roept. Volgens Araoz wist hij dat ze minderjarig was. „Ik was bang dat hij kwaad op me zou worden als ik niet deed wat hij vroeg”, vertelt ze. „Hij wist dat ik minderjarig was, maar dat interesseerde hem niet.”

Beerput

De vrouw verbrak na de verkrachting het contact, maar gaf vooral zichzelf de schuld en kampte met depressie en angstaanvallen. Ze vertelde bijna niemand iets over het misbruik, ook niet de politie. Daar heeft ze met de kennis van nu spijt van. „Dan had hij het misschien niet met andere meisjes gedaan. Ik voel me erg schuldig.”

De nieuwe aanklacht kan extra zwaar wegen omdat Epstein mogelijk meerdere meisjes liet ’rekruteren’ van school. Epstein zelf ontkent alle beschuldigingen. Eerder werd hij wel al veroordeeld voor kindermisbruik, maar toen wist hij zijn invloed aan te wenden om een fors lagere straf te krijgen.

Bekijk ook: Waarom Hollywoodsterren aanschoven bij veroordeelde misbruikmiljardair