S10 niet nerveus voor finaleshow: ’Denk niet aan al die kijkers’

„Of ik er ooit aan getwijfeld heb of ik door zou gaan naar de finale? Ja natuurlijk”, zegt S10 donderdag. ,,Toen het negende land zich kwalificeerde en er nog maar één plek over was , toen dacht ik: nou, ik heb het verkeerd ingeschat. Maar gelukkig kwam daarna de ontlading. Het was zo spannend. Als Nederland niet als tiende land werd genoemd, maar als tweede of derde land dat de finale haalt, dan was de ontlading en de blijdschap minder groot geweest.”

Wat er daarna achter de coulissen gebeurde, zegt S10 niet of nauwelijks meer te weten. „Je wordt meegetrokken naar de persruimte. Iedereen is vet blij, maar er lopen ook artiesten rond die niet door zijn. Dat zijn twee totaal verschillende werelden die tegelijkertijd plaatsvinden. Ik was wel echt euforisch.”

Tijdens haar optreden dinsdagavond werd S10 ondersteund door een flinke schare Nederlandse fans, die veelal uitgedost waren. „Echt geweldig.”

Hoogtepunt

En dan dat optreden. „Mijn hoogtepunt is in het begin”, zegt S10. „Dan kijk ik even naar boven en daarna naar mijn voeten. Dan weet mijn team dat het goed zit. Op dat moment hoorde ik mijn manager Froukje heel hard joelen. En toen wist ik: jullie zien ook dat ik het onder controle heb.”

Een ander hoogtepunt zit op het einde, waarin de Nederlandse zangeres zowel de zaal als het perscentrum stil kreeg. „Toen werd ik een beetje emotioneel. Want het was zo’n ontlading, zo emotioneel en zo goed geslaagd.”

Eenmaal terug in het hotel heeft S10 niet deelgenomen aan alle gezellige dingen. „Er waren daar vrienden en mensen van AVROTROS. Maar ik was zo moe, dus ik heb me afgesloten.”

De Nederlandse zangeres heeft woensdag en donderdag twee dagen rust. „Woensdag is er tijd om veel pers te woord te staan. En dan donderdag ben ik vrij. Dan ga ik uitslapen, een massage nemen en even tot rust komen. Ook mijn stem gun ik nu wat rust. Dan kunnen we vrijdag en zaterdag echt knallen.”

Finaleshow

Vrijdagmiddag is de eerste doorloop van de finale. In de avond moet S10 optreden voor een volle zaal en kijken de juryleden van alle landen mee. Zij geven hun punten die avond al. Zaterdagmiddag is er een generale repetitie met publiek en in de avond de finaleshow waar naar verwachting 160 miljoen mensen op zullen afstemmen. „Aan al die kijkers denk ik niet”, zegt S10. „Ik zie ze ook niet, dus dat is wel lekker. Dan weet ik ook dat ik er niet zenuwachtig van kan worden.”

Nederland zal in de eerste helft van de grote Songfestivalfinale aantreden. De startvolgorde van alle 25 deelnemende landen zal vrijdagochtend bekend worden gemaakt.