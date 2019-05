’Babysitter’ filmt hoe hij nichtje (5) verkracht: zes jaar cel

De zaak kwam aan het rollen toen het meisje zelf uit de school klapte tegen haar ouders. Ze vertelde haar moeder hoe de man haar tijdens het babysitten een tongzoen had gegeven en zijn geslachtsdeel had getoond. Ook maakte hij seksueel getinte foto’s en filmpjes van haar. Vervolgens verbood hij het meisje om er ook maar iets over te zeggen tegen haar ouders. Hij paste meerdere keren bij haar thuis op.

De politie trof bij een huiszoeking op zijn laptop een map met kinderporno aan. Op zijn smartphone stonden de seksbeelden met zijn nichtje. Ook filmde hij stiekem zijn overbuurvrouw in lingerie, meldt Nieuwsblad.

Plezier

„Ik ben een verkrachter en heb er op het moment zelf plezier aan beleefd”, verklaarde de man na zijn arrestatie. Hij ontkent niets en erkent dat hij al langer met problemen rondloopt. „Maar ik raakte er niet uit. Ik heb zeker spijt van wat ik deed.”

De man moet zijn nichtje 3.000 euro schadevergoeding betalen. De ouders krijgen elk 2.000 euro toegekend.