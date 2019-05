In de wekelijkse Telegraaf-podcast 'In het land van Wierd Duk' een vooruitblik op de Europese verkiezingen. Het Bannon-project is mislukt, de ambivalente rol van Duitsland, en waarom blijft de opkomst zo laag. 'Iedereen zou moeten gaan stemmen, er valt wat te kiezen.'

