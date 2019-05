Buma nieuwe burgemeester van Leeuwarden

De keuze komt niet als verrassing. Buma’s naam werd onlangs al als belangrijkste kandidaat geopperd in Den Haag. Voor de functie hadden zich dertien kandidaten gemeld: negen mannen en vier vrouwen.

De in het Friese Workum geboren Buma volgt PvdA’er Ferd Crone op, die sinds 2007 burgemeester was. Crone vertrekt naar de Eerste Kamer.

Het is voor het eerst dat een CDA’er het ambt in het rode PvdA-bolwerk vervult. Na de oorlog vervulde Jacob Algera korte tijd als waarnemer de rol. Hij was van de ARP dat later opging in het CDA. Na Algera waren er negen vaste burgemeesters, van wie zeven lid waren van de PvdA. Een was lid van D66 en een van de VVD.

Crone was de eerste burgemeester sinds John te Loo in de jaren tachtig die meer dan een termijn en zelfs een aanzienlijke tijd - ruim elf jaar - de rol vervulde. Voorgangers Geert Dales (VVD), Margreeth de Boer (PvdA), Loekie van Maaren (PvdA) en Haijo Apotheker (D66) waren maar een paar jaar eerste burger.

Buma treedt in de voetsporen van zijn vader en grootvader. Die bekleedden allebei verschillende burgemeestersposten in Friesland.

