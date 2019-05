Boris ’natuurlijk’kandidaat No. 10

Boris Johnson stelde zich ’natuurlijk’ kandidaat als volgende bewoner van Downing Street 10. Ⓒ foto REUTERS

LONDEN - De strijd om de opvolging van de Britse premier Theresa May is nu echt losgebarsten. Begin juni maakt ze duidelijk wanneer ze precies zal vertrekken. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson maakte van de gelegenheid gebruik om bekend te maken dat hij ’natuurlijk’ kandidaat is.