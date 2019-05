Geheime kamer ontdektin paleis van keizer Nero

De geheime kamer bleek prachtig te zijn gedecoreerd. Ⓒ foto: AFP

ROME - Toen archeologen bezig waren met opgravingen in het Gouden Huis, het paleis van keizer Nero vlakbij het Colosseum in Rome, zijn ze tot hun stomste verbazing gestuit op een ondergrondse geheime kamer vol prachtige schilderingen aan de muren. Dit gebeurde nadat ze in de hoek van een ruimte waar ze werkten, plotseling een gat vonden.