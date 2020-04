Reisbranche: Stuwmeer aan ’coronavouchers’ nu al voor 1,5 miljard

Schiphol is vanwege de coronacrisis in gebruik als parkeerterrein voor KLM-toestellen. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - Het aantal tegoedbonnen voor geschrapte reizen explodeert. Zowel reisorganisaties als vliegmaatschappijen en recreatiebedrijven strooien met deze waardecoupons als zij door de coronamaatregelen gedwongen worden te annuleren. Er is nu even geen geld om alle reizigers in een keer terug te betalen.