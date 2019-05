Politie vermoedt brandstichting bij asielzoekerscentrum Winterswijk

In de nacht van woensdag op donderdag rukten brandweer en politie uit voor de brand in het wooncomplex aan de Amstelstraat. Het vuur woedde op de eerste verdieping en er zaten flink wat mensen binnen. Zij zijn snel in veiligheid gebracht en even later was de brand onder controle. Een paar bewoners hadden rook ingeademd.

De politie zegt dit incident als misdrijf te onderzoeken.