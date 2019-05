Staatssecretaris Harbers begeeft zich op dun ijs

De Tweede Kamer voelt zich op het verkeerde been gezet, nadat deze krant publiceerde over een karrenvracht aan misdrijven die gepleegd zijn in en rond asielzoekerscentra. In een rapport van Harbers werden zaken als moord, doodslag, kinderporno en verkrachting als ’incidenten’ onder het kopje ’overige’ weggemoffeld. Daardoor leek wangedrag tot zaken als winkeldiefstal en vernieling beperkt te blijven.

De spanning is verder opgelopen nu de politie aangeeft al weken geleden de details aan het ministerie te hebben verstrekt. Het departement beweerde eerder juist dat de politie de misdrijven onder ’overige’ had geschaard en dat het zelf niet over details beschikte. Maar Harbers moet nu toegeven dat dit wel het geval was.

Het onjuist of onvolledig informeren van de Tweede Kamer geldt als politieke doodzonde. Parlementariërs van links tot rechts nemen de zaak dan ook hoog op. Zelfs in de coalitie wordt stevig gereageerd. „Onacceptabel als deze informatie in de cijfers wordt verstopt”, zegt CU-Kamerlid Joël Voordewind. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg spreekt van een ’patroon’, omdat het ministerie eerder ook onwelgevallige informatie camoufleerde. PVV-voorman Wilders zinspeelde gisteren al op het wegsturen van Harbers. De VVD-bewindsman wacht een loodzwaar debat over de kwestie.

