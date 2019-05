Weer een nieuwe smet op asiel-blazoen VVD

Misschien zit het in het kraanwater op het ministerie van Justitie en Veiligheid; de behoefte om onwelgevallig nieuws klein te houden, weg te moffelen of domweg te ontkennen. Sinds de VVD negen jaar geleden de troon van het departement beklom, is er al veel, heel veel misgegaan dat aanvankelijk werd ontkend, onder het tapijt geveegd of met grote rookgordijnen moeilijk vindbaar werd gemaakt.