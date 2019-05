Verkrachting: defensiebewaker vast

De 36-jarige Nederlander, die vlak over de Belgische grens in Loenhout woont, zit al sinds begin vorige maand vast. Nu pas is naar buiten gekomen wat zijn identiteit is. Het gaat om een burgermedewerker van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsoperatie.

Hij werd opgepakt vanwege een zaak die speelde in het Brabantse Oudenbosch en die veel stof deed opwaaien. Een man belde op 21 maart dit jaar aan het begin van de middag aan bij een jonge vrouw en wist zich waarschijnlijk met een babbeltruc naar binnen te kletsen. Daar zou hij haar hebben vastgehouden en verkracht.

De politie startte een groot onderzoek en vroeg buurtbewoners om beelden van bewakingscamera’s. Dat had succes, want een van deze wakende ogen bleek de verdachte te hebben gefilmd. Daarnaast werd duidelijk dat de voortvluchtige waarschijnlijk reed in een witte Audi A1 op Belgisch kenteken. Nadat beelden van de man en de auto waren uitgezonden door Opsporing verzocht en de regionale variant Bureau Brabant meldde zich iemand met de gouden tip.

De verdachte kon in zijn woning door de Belgische politie worden aangehouden. Hij werd dezelfde week nog uitgeleverd aan ons land en zit nu vast in afwachting van zijn rechtszaak. Die dient waarschijnlijk midden juli. Zijn advocaten Frezia Aarts en Michael Ruperti bevestigen de aanhouding van de man, die eerder bij de Koninklijke Marechaussee in dienst was. De raadsman zegt niet op de achtergronden van de strafbare feiten, waarvan justitie zijn cliënt verdenkt, te kunnen ingaan.

De afgelopen jaren was de bewaking van militaire complexen meerdere keren voer voor discussies toen Alberto Stegeman van Undercover in Nederland zich toegang tot meerdere kazerneterreinen wist te verschaffen.

