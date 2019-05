Cybercriminelen op sanctielijst EU

De sancties gelden voor individuen, bedrijven en groepen. Eenmaal op de sanctielijst mogen ze niet meer naar de EU reizen en kunnen ze niet meer bij hun geld op Europese rekeningen of bij onroerend goed. Het is voor het eerst dat de EU een sanctieregime opzet dat niet op landen is gericht, maar op een thema. Cybermisdaden in dit geval.

Wie er op de lijst komen, is nog niet bekend. „De gevangenis is gebouwd”, zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). „Nu kunnen we de veroordeelden aanleveren.”

Het ligt voor de hand dat Nederland de vier Russen op de lijst probeert te krijgen die in april vorig jaar probeerden het computernetwerk te hacken van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Hun namen en gezichten zijn bekend, auto en apparatuur zijn in beslag genomen, dus bewijs is er volop.

Dat was een van de voorwaarden om sceptische, meer pro-Russische lidstaten over de streep te trekken: zware bewijslast en niet gericht tegen staten. Besluiten om personen of groepen op de lijst te krijgen moeten goedkeuring van alle EU-landen krijgen. Nederland had liever gehad dat dit op basis van een gekwalificeerde meerderheid was.

Toch is Blok tevreden. „De EU laat z’n macht zien. Cyberaanvallen blijven niet langer onbestraft.” Nederland is als hoogontwikkeld handelsland extra kwetsbaar voor cyberaanvallen. De VVD-bewindsman wijst op de cyberaanvallen waarvan ook ziekenhuizen en de Rotterdamse haven slachtoffer werden. „Het raakt gewone mensen. Dan wil je dat de daders niet ongestoord kunnen winkelen in Parijs of hun geld parkeren op een Griekse bankrekening.”

De EU-ministers van Financiën zetten vandaag hun handtekening onder het sanctieregime. Het gaat meteen in, zodat landen die bij de Europese verkiezingen te maken krijgen met bijvoorbeeld hacks van hun stemcomputers meteen actie kunnen ondernemen.

