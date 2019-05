De legendarische Titanic wordt herbouwd

De Titanic II is in de maak, een complete replica van het passagiersschip dat in 1912 op de eerste reis van Southampton naar New York op een ijsberg voer en zonk. Blue Star Line in Australië gaat het legendarische schip herbouwen. De Finse ontwerper Deltamarin gaat de bouw begeleiden en is op zoek naar een geschikte scheepswerf. „Het is voor 99 procent zeker dat het gaat lukken.”