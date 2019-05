Ziekenhuis Twente ontslaat chirurg om ongepast gedrag

De klachten kwamen van verpleegkundigen, coassistenten en secretaresses, meldt de Volkskrant.

In een brief van het ziekenhuis aan de inspectie, in handen van die krant, staat dat het „goed mogelijk is dat het gedrag een nadelige invloed heeft gehad op de kwaliteit van de zorg”.

Eind vorig jaar heeft het ziekenhuis een onafhankelijke commissie ingesteld die het gedrag van de specialist heeft onderzocht. Buiten de achttien meldingen, die gaan over de periode 2014 tot nu, waren er „drie andere gebeurtenissen van grensoverschrijdend gedrag, die in werkruimtes van de spoedeisende hulp en de operatiekamer zijn voorgevallen en die door verschillende medewerkers geobserveerd zijn en later bij de leiding zijn gemeld”, aldus het ziekenhuis. „Het gaat hierbij om ongewenste intimiteiten met een fysieke component en om verbaal agressief/ intimiderend gedrag.”

