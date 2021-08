Premium Het beste van De Telegraaf

Spanje, Griekenland en Frankrijk blijven koploper in RIVM-top 5 Aantal besmette terugkeerders uit Turkije en Marokko verdubbeld

Bodrum in Turkije

AMSTERDAM - Het aantal mensen dat terugkeert uit Marokko en Turkije en vervolgens besmet blijkt met het coronavirus, stijgt rap. In een week tijd verdubbelde het aantal positief getesten dat in de twee weken ervoor in deze landen was.