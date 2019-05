Dit weekend 20 graden

Dat meldt Weeronline. Zaterdag begint vrij zonnig en daardoor loopt de temperatuur snel op. Tegen de middag is het 18 graden aan de kust tot 21 graden in het oosten. Daarmee is het voor het eerst in vrij lange tijd dat de temperatuur weer iets hoger is dan normaal is voor de tijd van het jaar. Normaal is het 17-18 graden. Er zijn ook enkele wolkenvelden en in het noorden en noordwesten is kans op een bui.

Later in de middag is ook in de rest van het land de paraplu nodig.

Vooral in de oostelijke helft van het land kunnen de buien gepaard gaan met onweer. Tussen de buien door kan even genoten worden van zonnige perioden. Er staat nauwelijks wind. Ook in de avond en nacht zijn er nog enkele buien, vooral in het zuiden. De kans op onweer neemt dan af.

Zondag is er weer kans op onweersbuien, maar tussendoor is ook ruimte voor de zon. Met een temperatuur van 17 graden in de kustgebieden en 20-22 graden in het binnenland is het ietwat minder warm dan zaterdag.

In het oosten kan lokaal mogelijk de 23 graden aangetikt worden. Ook de wind is deze dag nauwelijks van de partij.