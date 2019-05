’Amsterdam CS-terrorist’ zet hakken in zand

Dat werd vanmorgen bekend tijdens een zogeheten pro formazitting in de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp. Jawed S. had ervoor gekozen om in zijn cel te blijven. Er hebben in het Pieter Baan Centrum twee of drie gesprekken plaatsgehad met een psychiater en psycholoog. Daarna weigerde Jawed S. verder te praten. Volgens de deskundigen lijkt er wel sprake te zijn van psychische problematiek bij Jawed S., maar ze kunnen niets zeggen over zijn toerekeningsvatbaarheid.

Jawed S. heeft ook geweigerd om mee te werken aan onderzoek door de Duitse autoriteiten. Hij woonde in Ingelheim, en heeft op Duits grondgebied de voorbereidingen voor zijn aanslag in Amsterdam gepleegd. Zo schafte hij onder meer het mes dat hij gebruikte aan in Duitsland. Volgens Van der Woude vreest hij daarvoor apart in Duitsland te worden vervolgd. Hij werkte wel mee aan verhoren door de Amerikaanse autoriteiten.

Van der Woude wil wellicht de agenten die Jawed S. neerschoten nog nader horen. Volgens hem stroken de verklaringen die de twee aflegden niet helemaal met elkaar. Ook vroeg hij om beelden van bewakingscamera’s bij de uitgang van het CS van het moment van de aanslag zelf en de minuten vlak erna. Die wil hij zien om te bepalen hoe zijn cliënt zich gedroeg. Jawed S. werd geveld door twee kogels. Die tweede was volgens hem niet nodig geweest.

Dwarslaesie

De twee slachtoffers zijn van plan om naar Nederland te komen voor de inhoudelijke behandeling van de zaak op 2 en 3 september. Tijdens een eerdere zitting zei hun advocaat John Beer te hopen op het toekennen door de rechtbank van een ruimhartige schadevergoeding, omdat het sociale vangnet in de Verenigde Staten niet groot is.

Een van de twee slachtoffers zit sinds de aanval in een rolstoel. Hij liep een dwarslaesie op. ,,Zijn leven is verwoest”, zei advocaat Beer eerder, maar de man hoopt toch weer op de een of andere manier aan het werk te kunnen.

Geert Wilders

Tijdens eerdere voorbereidende zittingen popelde Jawed S. nog om zijn verhaal te vertellen. Hij vindt dat hij niets anders heeft gedaan dan de eer van de profeet verdedigen tegen de ,,godslastering” die de door Geert Wilders georganiseerde cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed volgens hem opleverde. Nederland zou het drama geheel aan zichzelf te wijten hebben door die cartoonwedstrijd niet te verbieden. Spijt had hij niet. Hij zei dat hij Wilders zou doden als hij hem zou tegenkomen.

De jonge Afghaan die vandaag zijn 20ste verjaardag in de gevangenis vierde, lijkt gehandeld te hebben onder invloed van een oproep van de Taliban. De terreurgroep riep een dag voor de aanslag in Amsterdam moslims op om Nederlandse troepen aan te vallen vanwege de 'vijandige actie van Nederland tegen alle moslims'. Moslims die geen actie ondernamen toonden volgens de Taliban ,,dat ze akkoord gingen met deze misdaad”, zoals de groepering de cartoonwedstrijd omschreef.

Op een video die op Jaweds telefoon stond, wordt een lied gezongen over het doden van mensen die de profeet beledigen, ze te verbranden en onder de grond te stoppen. Het gezang gaat vergezeld van afbeeldingen van een verminkte Wilders. Jawed S. droeg een tekst op zak waarin hij zijn naderende dood aankondigt. In de woning in Ingelheim die hij deelde met andere vluchtelingen lag een testament.

Verslaggever Saskia Belleman heeft de zaak live gevolgd. Lees hier alle updates terug.