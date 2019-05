’Taliban-volger’ Jawed S. weer aan zet

Vandaag staat S. weer voor de rechter. Eerder trok hij van leer tegen Geert Wilders en zijn cartoonwedstrijd. „Ik heb gehoord dat 90 procent van de Nederlanders er tegen was. Waarom kreeg hij dan de ruimte om dat te doen?”

Als de overheid Wilders niet stopt, zou hij ’nog ergere dingen gaan doen’, aldus S. destijds. Overigens had hij thuis in het Duitse Ingelheim z’n terreurdaad min of meer aangekondigd, maar zijn huisgenoten waarschuwden de politie niet. Ze zagen hoe kwaad hij was vanwege de op handen zijnde cartoonwedstrijd.

Tegen zijn medebewoners, ook asielzoekers, had Jawed geroepen dat ze wel zouden zien hoe Allah wraak neemt als zijn profeet wordt beledigd. De huisgenoten moesten de wifi-aansluiting maar vast op een andere naam laten zetten - met andere woorden: Jawed zou niet terugkeren. Hij kocht een groot mes en reisde naar Amsterdam om Nederland een lesje te leren.

Taliban

Jawed S. kon tijdens een eerdere zitting met moeite in toom worden gehouden. Hij popelde om zijn statement te maken: dat hij de eer van de profeet had verdedigd en dat Nederland het drama geheel aan zichzelf te wijten had. Het lijkt er sterk op dat de jonge Afghaan zich liet aansturen door een oproep van de Taliban. De terreurgroep riep daags voor de aanslag op om Nederlandse troepen aan te vallen vanwege de ’vijandige actie van Nederland tegen alle moslims’. Op een video die op Jaweds telefoon stond, wordt een lied gezongen over het doden van mensen die de profeet beledigen, ze te verbranden en onder de grond te stoppen.

