Verscherpt toezicht abortuskliniek om tekortkomingen

Zo is er onzekerheid over de continuïteit van de gekwalificeerde verpleegkundige bezetting. Ook is er geen eenheid in de werkwijze van de gynaecoloog en de abortusarts.

Stimezo Zwolle moet nu de verpleegkundige bezetting verbeteren en de verpleegkundigen moeten ook meer scholing krijgen. Verder moeten taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd en eenheid worden verwezenlijkt.

De inspectie wil komende weken telkens voortgangsrapportages zien.