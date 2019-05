Baby uit baarmoeder vermoorde moeder (19) gesneden

De 46-jarige verdachte wilde vermoedelijk weer een kind grootbrengen nadat twee jaar geleden haar volwassen zoon door natuurlijke oorzaak was overleden. De vrouw is aangehouden, net als haar vriend en dochter.

De hoogzwangere vrouw verdween drie weken geleden nadat ze van school was vertrokken. De verdachte vrouw, nu bekend als Clarisa Figueroa, belde uren later met het alarmnummer met het verhaal dat ze thuis was bevallen van een baby en dat haar pasgeboren kindje niet ademde. Een dna-test wees echter uit dat het kindje niet van Clarisa was maar van Marlen.

De drie verdachten, Clarisa (links), haar dochter Desiree en haar vriend. Ⓒ AFP

Het kindje werd gereanimeerd en ligt zwaargewond in het Christ Hospital in Oak Lawn, waar de baby nu vecht voor zijn leven. De kans is echter klein wordt dat het zal overleven.

Het lichaam van de moeder werd donderdag in een vuilnisbak in de achtertuin gevonden, meldt CNN.